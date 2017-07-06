Şaphane’de doğduktan sonra 1963 yılında modacılık sektörüne atılan ve adını Türkiye ve Dünya’da duyuran 67 yaşındaki Zeki Dönmez, 40 yıl sonra Şaphane’ye dönüp babasından kalma ahşap binanın içini, Osmanlı dönemine uygun süsleme ve ahşap sanatıyla kendi tabiriyle saraya çevirdi.

’’Şaphane’ye döndüğümde bina tamamen atıl vaziyetteydi’’

Modacı Zeki Dönmez, binanın, döndüğünde tamamen atıl vaziyette olduğunu, taş duvarların ve eski ahşapların özelliklerini koruyarak önce dış cephesini toparladığını, ardından iç süslemesi için tamamen kendi tasarımları ve planlamasıyla, İstanbul’da Osmanlı mimarisini çok iyi bilen dostlarıyla beraberce aslına uygun yaptıklarını dile getirdi.Dönmez, süslemelerle evin iç dizaynını yaptıklarını, evin içerisinde bulunan Osmanlı dönemine ait kapıları muhafaza edip kilit ve anahtarlarıyla beraber hala kullandıklarını ve çok sevdiği Anneleri Elmas Hanım’ın adını verdiklerini ifade etti.

Dönmez. anneleri Elmas Hanım’ın Şaphane’yi çok sevdiğini ve İstanbul’da bulunan tarihi evini satıp Şaphane’den ev aldığını belirtti.

Kaymakam ve daire amirlerinin gelen önemli misafirleri, Şaphane’nin kültür evi kabul ettikleri Elmas Hanım Konağında ağırladıklarını ve Osmanlı öneminden kalma cezve ve fincanlarla kahve ikram ettiklerini, bu durumdan kendilerinin onur duğduğunu söyleyen Dönmez ve eşi Sabriye hanım, konağın yapımı ve iç mimarisi için 350 bin lira harcadıklarını ve tamamen kendi imkanlarıyla bunu başardıklarını söylediler.

Zeki Dönmez, ’’Ben Şaphane sevdalısıyım, siyasi veya farklı hiç bir hedefim olmadı.Derdim Şaphane’de yıllarca konuşulacak bir eser kazandırmaktı. Bunu yaptığıma inanıyorum. İçerisinde bulunan Osmanlı dönemine ait tavan süslemeleri, yine Osmanlı dönemine ait ev malzemeleri ile düzenlediğim mutfağımla, ayrıca merdiven boşluklarına yer kazanmak ve orjinalini bozmamak için yaptığım İstanbul’dan getirdiğim ve kendi tasarımım olan manuel açılır kapanır merdivenle, üst katlara eşya ve malzeme çıkarmakta zorlanmıyoruz’’ dedi.

’’Şaphane Belediyesi tarihine sahip çıkmıyor’’

Dönmez, şöyle konuştu: "Evin bulunduğu sokak aydınlatmasını defalarca başvurmama rağmen yapmayan Şaphane Belediyesini kınıyorum. Yaklaşık 300 metre kablo ile masrafları kendim karşılayarak sokağın aydınlatmasını da kendim yaptım. Şaphane’de benim restore edip kazandırdığım bu eser gibi sayısız bina var. Özellikle Kurtuluş savaşı Kahramanlarımızdan olan Tüfekti Etem’in imalathanesi içler acısı durumda. Ancak Şaphane belediyesi geçmişine sahip çıkacak hiç bir adım atmıyor. Şaphane sevdalısı olarak bu durum birçok vatandaşımızı olduğu gibi beni de üzüyor. Tarihine sahip çıkmayan belediyelerin geleceği olacağına inanmadığımı açıkça belirtmek isterim."

Modacı Zeki Dönmez ve eşi Sebahat hanım, kendilerine her konuda destek veren ve Şaphane tarihini bıkmadan, yorulmadan 26 yıldır araştıran Tahsin Ünlü’ye ayrıca teşekkür ettiler.(YD-EFE)