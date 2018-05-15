Okulun bahçesinde düzenlenen Mezuniyet Töreninde saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından bir konuşma yapan 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Anadolu Lisesi Müdürü Mehmet Ali Özdemir, ”Yaklaşık 4 yılı beraber geçirdiğimiz öğrencilerimizi mezun etmenin onurunu ve mutluluğunu yaşamaktayız. İnsanın hayattaki en kıymetli varlığı çocuklarıdır. Öğrencilerimizi kendi çocuklarımızdan ayrı tutmadık. Onları elimizden geldiği kadar koruyup kolladık. En iyi eğitimi ortamını ve eğitimi sunmaya çalıştık. Bundan sonraki hayatınızda sizleri öncelikle iyi bir insan, iyi bir meslek sahibi olarak görmek bizleri de mutlu edecektir. Bundan sonraki hayatınızda başarılar diliyorum. Yolunuz ve bahtınız açık olsun” diye konuştu.

Mezuniyet töreninde okul birincisi Abdullah Sefa Cengiz’in okul mezuniyet kütüğüne plaketini çakmasının ardından, Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, Okul Müdürü Mehmet Ali Özdemir ve öğretmenler tarafından mezun olan öğrencilere plaket ve başarı belgesi verildi.

Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, ayrıca ilk üç dereceye giren öğrencilere gram altın hediye etti.

Mezun olan öğrencilerin mezuniyetlerini kutlamak amacıyla hep birlikte keplerini havaya fırlatmalarının ardından, davetlilere pilav ve ayran ikram edildi.(MA-EFE)