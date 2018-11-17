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15 Temmuz Şehitler Camii'nin temeli Atıldı

Gediz Yaptırma ve Yaşatma Derneği tarafından yaptırılacak olan 15 Temmuz Şehitler Camii için temel atma töreni düzenlendi.


Umurbey Mahallesi'nde yaptırılacak olan 15 Temmuz Şehitler Camisinin temel atma törenine; Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak, İlçe Müftüsü Nurullah Koçhan, Umurbey Mahallesi Muhtarı Murat Erkan, Belediye Meclis Üyeleri Erol Altıntaş, Hikmet Vuran, 15 Temmuz Şehitler Camii Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Muammer Karadeniz, Dernek Üyeleri ve vatandaşlar katıldı.


İlçe Müftüsü Nurullah Koçhan tarafından yapılan duanın ardından 15 Temmuz Şehitler Camisinin temel atma töreni gerçekleşti.


Törende konuşan Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak; Bölgedeki ibadethane ihtiyacının giderilmesi amacıyla yapılacak caminin ilçeye ve Umurbey Mahallesi halkına hayırlı olmasını diledi.(EFE)

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