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15 Temmuz 2018 20:20

15 Temmuz şehitleri ve gazileri anısına fidan

Kütahya’nın Simav ilçesinde, Kaymakamlık ve Orman İşletme Müdürlüğü işbirliği ile, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında fidan dikimi yapıldı.

15 Temmuz şehitleri ve gazileri anısına fidan

15 Temmuz 2018 20:20


Simav ilçesinde düzenlenen törenle, Şehitler ve Gaziler Hatıra Ormanı’na fidan dikimi yapıldı. İlçeye yaklaşık 8 kilometre uzaklıktaki Naşa Beldesi mevkiinde kurulan hatıra ormanına 15 Temmuz’daki 249 şehit ve gaziler adına fidan dikimi gerçekleştirildi.


15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında kurulan hatıra ormanındaki fidan dikimine Simav kaymakamı Türker Çağatay Halim, Belediye Başkanı Süleyman Özkan, Orman İşletme Müdürü Osman Aksoy, Jandarma Binbaşı Sayit Bayramoğlu, Naşa Beldesi Belediye Başkanı Kadir Bütüner katıldı. (MEİ-EFE)




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