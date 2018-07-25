16 yıldır her yıl düzenlenen ’Tarhana festivali’ ilgi görüyor

düzenlenen ’Tarhana festivali’ Türkiye’de tek olmasıyla nedeniyle ilgi görüyor.

Şifa kaynağı olarak bilinen Tarhana’nın tanıtımı için Türkiye’de sadece Gediz ilçesinde düzenlenen festival, bu yıl çeşitli etkinliklerle büyük ilgi görüyor. Festivalde el sanatları ürünleri, Eskigediz evleri, yöresel kıyafetler sergileniyor. Ayrıca Simav Ertuğrul Gazi Yörükler derneği festivale katılarak yörük yaşantısından örnekler sunuyor ve 60 yıllık yörük kıyafetlerini, yine yörük kızlarının üzerinde sergiliyor. Gediz’li ev hanımları, evlerinde yıl boyunca ördükleri el emeği göz nuru ürünlerini festival alanında belediyenin kendilerine ayırdığı stantlarda satarak aile bütçelerine katkı sağlıyorlar. Festivale Türkiye’nin 4 bir yanından ürün tanıtımı için gelen dernekler ve şirketlerin yoğun ilgisi vatandaşlar için daha çok alternetif sağlarken, yöre halkı çeşitli kültürlere ait lezzetleri de tatma imkanı buluyor. Karadeniz illerinden gelen ve Karadeniz uşakları adıyla kurulan stantlarda satılan ürünler büyük ilgi görüyor.

Festivalin en çok ziyaret edilen bölümü olan tarhana stantlarında, tadım yaptırmanın yanı sıra, kızılcık ve yöresel olarak (Ak tarhana) diye bilinen tarhananın satışlarına da aralıksız devam ediliyor.

Gediz Tarhana Festivali’nin 16 yıldır düzenli bir şekilde yapılmakta olduğunu belirten Bayram Sarı, ’’Tarhana festivali olarak Türkiye’de Gediz’in tek olduğunu düşünüyorum. Tarhana kişi hasta olduğunda özellikle soğuk algınlığında şifa olarak içilen çorbadır. Eskiden sabahları kahvaltı olarak tarhana çorbası içilirdi. Şimdi ise tarhana yemeklerden önce tüketilen yiyecektir. Ayrıca tarhanamız iki çeşittir. Bir tanesi ekşi tarhana dediğimiz kızılcıktan yapılan tarhana. Son derece şifalı bir tarhanadır. Yine yöremize özgü mevcut Ak tarhana dediğimiz tarhanamız var. Buda Türkiye genelinde her yöreye özgü olduğu gibi Gediz yöresinin son derce güzel ve besleyici, mükemmel ürünlerinden bir tanesidir’’ dedi.

Sarı, ’’Festivalimiz sadece tarhanadan ibaret değil aynı zamanda geleneksel el sanatları dediğimiz dikiş, nakış ürünleride var. Bunun yanında ülkemizin dört bir yanından gelen satıcılarımız da var. Festivalde her gün anfi tiyatroda yerel ve ulusal santçılarla etkinlik düzenleniyor. Özellikle gurbetçilerimizin festivale ilgisi çok fazla’’ diye konuştu. (YD-EFE)