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10 Temmuz 2018 12:00

17 bayan kursiyer meslek sahibi oldu

Altıntaş Halk Eğitim Müdürlüğü ve İŞ-KUR işbirliğinde açılan 176 saatlik basit nakış iğne teknikleri kursu sona erdi.

17 bayan kursiyer meslek sahibi oldu

10 Temmuz 2018 12:00


Zafertepeçalköy Muhtarlığı binasında 21 Mayıs 2018 tarihinde başlayan kursun usta öğreticiliğini Melike Naz Benli yaptı.


Altıntaş Halk Eğitim Müdürü Halil Akbulut, yaptığı açıklamada, ’’Müdürlüğümüz ve İŞKUR işbirliğinde açılan 176 saatlik basit nakış iğne teknikleri kursu sona erdi. 17 kursiyerin katıldığı kurs, 09 Temmuz 2018 tarihinde tamamlandı. Bu kur ile 17 vatandaşımıza evlerinde yapıp para kazanabilecekleri, aile ekonomilerine katkı sağlayabilecekleri bir meslek öğretmiş olduk. Ayrıca iş yeri açmak istediklerinde kendilerine devlet tarafından gerekli teşvik desteği verilecek’’ ifadelerini kullandı. (YD-EFE)




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