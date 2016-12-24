Diğer
Kategoriler
24 Aralık 2016 15:05

2. Amatör’de fikstür heyecanı

2. Amatör’de fikstür heyecanı

24 Aralık 2016 15:05

Gediz-Eskigediz-Emet 2.Amatör Grubu 2016-2017 Sezonu Fikstür Kurası Eskigediz Belediyesi’nde yapılan törenle çekildi.
Eskigediz Belediye Başkanı Ercan Şimşek’in ev sahipliğinde gerçekleştirilen Gediz-Eskigediz-Emet 2.Amatör Grubu 2016-2017 Sezonu Fikstür Kurası çekimi için tören düzenlendi. Fikstür törenine Kütahya Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Başkanı Murat Cengiz, ASKF Genel Sekreteri Ramazan Arslandaş, ASKF Yönetim Kurulu Üyesi Muhittin Ertürk ve kulüp yöneticileri katıldı.
Kura çekiminden önce bir konuşma yapan Eskigediz Belediye Başkanı Ercan Şimşek, belediye olarak bu güne kadar spora verdikleri desteğin devam edeceğini söyledi.
Kütahya Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Murat Cengiz ise, “Eskigediz Belediye Başkanı Ercan Şimşek’e misafirperverliği ve spora verdiği desteklerinden dolayı teşekkür ederim. Ayrıca, bütün kulüplerimize ligde başarılar dilerim ve centilmence ve sakatsız bir sezon geçirmelerini temenni ederim. Futbol dostluk ve kardeşliktir” dedi.
Gediz-Eskigediz-Emet 2. Amatör Grubu Takımları Şu Şekilde Belirlendi:
-Gediz Gençlik Spor
-Eskigediz Gazi Spor
-Erdoğmuş Spor
-Gediz Gücü
-Emet Gençlikk



YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KÜTAHYA HABERLERİ
KÜTAHYA HAVA DURUMU
3
°
C
Çok Bulutlu
  • Pazar
    Çok Bulutlu
    3°C
  • Pazartesi
    Kar Yağışlı
    3°C
  • Salı
    Parçalı Bulutlu
    3°C
  • Çarşamba
    Kar Yağışlı
    1°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç