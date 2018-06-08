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08 Haziran 2018 12:27

2 asırlık çınarın kuruyan dalları tehlike saçıyor

Kütahya’nın Gediz ilçesine bağlı Değirmen köyünde, 2 asırlık çınarın kuruyan dalları tehlike oluşturuyor.

2 asırlık çınarın kuruyan dalları tehlike saçıyor

08 Haziran 2018 12:27


Köy Muhtarı Mehmet Atasever, yaptığı açıklamada, ’’60 nüfuslu şirin bir köyümüz var. Cami avlumuzda ve köye giriş yolumuzun hemen yanında bulunan 2 asırlık çınarımız var. Çınarımızın etrafı yaklaşık 4 metre. Uzunluğu 50 metreye yakın. Yola doğru olan dalları kurudu. Yol kenarından geçen elektrik tellerinin üstüne düşme riski var. Bunun yanında, yoldan geçen araçların ve yayaların da üzerine düşebilir. Bizim isteğimizin köyümüzün sembolü olan 2 asırlık çınar ağacımızın itfaiye marifetiyle kuru dallarının kesilmesi ve koruma altına alınması. Yetkililerden bu konuda yardım bekliyoruz’’ diye konuştu. (YD-EFE)




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