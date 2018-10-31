2 Bin 500 ton mısır üretildi

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde, alternatif yem bitkisi olarak ekimi yapılan 400 dekar alandan 2 bin 500 ton silajlık mısır ürünü elde edildiği bildirildi.

Ziraat Odası Başkanı Yusuf Çalışkan, 2018 yılında ilçede 400 dekar araziye ekimi yapılan silajlık mısırın 300 dekar alanın tohumunun Tarım ve Orman Bakanlığı bütçesinden İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından çiftçilere ücretsiz dağıtıldığını ifade etti.

Bu yıl silajlık mısırın hasadından yaklaşık 2 bin 500 ton ürün elde edilmesinin beklendiğini belirten Başkan Yusuf Çalışkan, mısır silajının diğer yem çeşitlerine göre daha besleyici ve daha ucuz olduğunu dile getirdi.

İlçede silajlık mısırın genelde ikinci ürün olarak sulanabilir alanlarda ekiminin yapıldığına dikkat çeken Çalışkan,” Mısır silajının hayvanlar tarafından sevilerek tüketilmesi ve enerji bakımından zengin olmasından dolayı vazgeçilmez bir kaba yem kaynağıdır. İlçemiz genelinde bu yıl ortalama 400 dekar alan silajlık mısır ekimi yapılmış olup, rekoltenin yaklaşık 2 bin 500 ton dolaylarında gerçekleşmesi beklenmektedir. Yem fiyatlarının yüksekliğini göz önüne alacak olursak, bölgemizde silajlık mısır ekiminin daha da yaygınlaşması için Ziraat Odası olarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Çiftçilerimize silajlık mısır tohumu katkılarından dolayı İl, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerine çok teşekkür ediyorum " diye konuştu.

Yaklaşık 15 dekar alana silajlık mısır ekimi yaptığını belirten çiftçi İsa Özdemir, yem fiyatlarının 75-80 TL'ye yükseldiğine vurgu yaparak, süt verimini artırma özelliği nedeniyle süt sığırlarının önemli besin kaynağı mısır silajını daha besleyici ve ucuz olması yüzünden tercih ettiklerini söyledi.(MA-EFE)