2 bin 894 kişiye evde sağlık hizmeti

Kütahya Evde Sağlık Hizmetleri Birimi'nin 6 ekip ve 24 kişiden oluştuğu belirtildi.

Evde Sağlık Hizmetleri İl Koordinatörü Aile Hekimi Uzmanı Dr. Yasemin Korkut Kurtoğlu, Türkiye'de Evde Sağlık Hizmetlerinin 2010 yılı itibarıyla 81 ilde İl Sağlık Müdürlükleri bünyesinde sunulmaya başlandığını, bu süre zarfında Kütahya'da toplam 11 bin 518 hastaya evinde hizmet götürüldüğünü ifade etti.

Kütahya'da halen 2 bin 894 hastaya aktif olarak hizmet verildiğine vurgu yapan Kurtoğlu, “2018 yılı Temmuz ayı itibarıyla Kütahya ili 3,96 ziyaret ortalaması ile Türkiye genelinde en çok hasta ziyareti yapan 1. İl olmuştur. Kütahya Evde Sağlık Hizmet Bölgeleri; Merkez, Tavşanlı, Simav, Gediz, Emet ve Domaniç Evde Sağlık Hizmetleri Birimi olarak 6 bölgede halkımıza hizmet vermektedir” dedi.

Kurtoğlu, "Evde Sağlık Hizmetlerinden yatağa bağımlı hastalar, KOAH gibi solunum sistemi hastaları, palyatif bakıma ihtiyaç duyan terminal dönem hastaları, ileri derecedeki kas hastaları, CP'li ve fizik tedavi hastaları, nörolojik hastalar (alzheimer,als, svo ), taburculuk sonrası evde tedavisi devam eden hastalar yararlanmaktadır. evde sağlık hizmetleri kapsamında; tetkik, tedavi, pansuman, yara bakımı, sonda uygulamaları, fizik tedavi, rehabilitasyon, ağız ve diş sağlığı hizmetleri, hasta ve yakınlarına psikolojik ve sosyal destek hizmetleri ile birlikte eğitim hizmetleri, sağlık raporlarının çıkarılması ve ilaç reçetelerinin düzenlenmesi, hasta nakil ambulansı ile hastanın evden hastaneye - hastaneden eve nakledilmesi; tıbbi cihaz ve malzeme kullanımına ilişkin raporların çıkarılması, ihtiyaç duyulan, tedaviye yardımcı olabilecek ve demirbaş niteliğindeki tıbbi cihazlar ve karyolaların hizmet süresince zimmet karşılığı hastanın kullanımına tahsis edilmesi, hasta ve yakınlarının evde bakım sürecinde üstlenebilecekleri görevler ile hastalık ve bakım süreçleri hakkında bilgilendirilmesi, evde kullanması gereken tıbbi cihaz ve ekipmanlar konusunda eğitim ve danışmanlık hizmetlerini verilmesi, sosyal hizmet ihtiyacı olanların tespit edilerek ilgili kurum ve kuruluşlara bildirilmesi hizmetleri verilmektedir. Kütahya'da 6 ekip ile 24 kişilik bir kadro ile Kütahyalı vatandaşlara hizmet veriyoruz. 2018 yılı Temmuz ayı itibarıyla Kütahya ili 3,96 ziyaret ortalaması ile Türkiye genelinde en çok hasta ziyareti yapan 1. İl olduk" diye konuştu.

Uzun zamandır evde sağlık hizmeti alan Selim Akyer, aldığı hizmetten memnun olduğunu ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya verdikleri hizmetten dolayı teşekkür etti.

Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Orhan Özatik ise, Türkiye genelinde en çok hasta ziyaretinde bulunan Kütahya Evde Sağlık Hizmeti Birimi çalışanlarını kutladı. (HCA-EFE)