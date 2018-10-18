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2 bin bağış kitap, 2 bin okuyucu ile buluşuyor

Kütahya’nın Simav ilçesinde, Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanlığı’na, değişik il ve ilçelerden gönderilen 2 bin kitap için bir proje hazırlandı.

Kütahya'nın Simav ilçesinde, Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanlığı'na, değişik il ve ilçelerden gönderilen 2 bin kitap için bir proje hazırlandı. 350 üyesi bulunan Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası'nın Başkanı Yılmaz Avseven (60), kitap toplama kampanyasının başarılı olduğunu belirtti. Avseven, “Telefon ve sosyal medya aracılığı ile yapmış olduğum kitap toplama çağrısına olumlu yanıt aldık. Amacım kitaplıklarda okunmayı bekleyen kitapları, kitapsever okuyucularla buluşturmaktı. 6 ay önce başlattığımız bağış kitap kampanyasında 2 bin den fazla kitap topladık. Hazırlamış olduğum “ Al götür, oku değiştir projesi” için, Cumhuriyet Meydanı'nda okuyucularla buluşup, kitapları dağıtmayı planladık. Topladığımız kitapları, şimdilik odamıza kayıtlı üyelerimiz okuyor. Kampanyamıza yurt içi ve yurt dışından katılan yazar ve kitap severlerle teşekkür ediyorum” dedi. (MEİ-EFE)

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