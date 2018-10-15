2 okula "Beslenme Dostu Okul" sertifikası

Okullarda sağlıklı beslenme ve hareketli yaşam konularında duyarlılığın arttırılması hedefiyle ülke genelinde yürütülen "Beslenme Dostu Okul" projesi kapsamında Kütahya'nın Hisarcık İlçesinde iki okula sertifika verildiği bildirildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri, Sağlık Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan protokol gereği Halk Sağlığı Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü denetim elemanlarınca yapılan denetimler sonucu geçen yıl Şehitler Ortaokulunun, bir süre önce ise Atatürk İlkokulunun sağlıklı beslenme ve hareketli yaşam koşullarına uygun bulunduğundan "Beslenme Dostu Okul Sertifikası" aldığını belirttiler.(MA-EFE)