2 Otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Yeni Mahalle Kuruçay Kavşağı'nda meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, Ahmet Usluer idaresindeki 43 UV 984 plakalı otomobil ile Cemal Düzenli yönetimindeki 43 FZ 480 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada, her iki ayrı araçta bulunan Oğuzcan Mardin ile Müzeyyen Usluer yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesinden sonra Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne götürüldü. (Tİ - EFE)