2 saatte 14 araca 5 bin 764 TL trafik cezası

Kütahya'nın Simav ilçesindeki Çevre Yolu Gökçeler Kavşağı'nda, Simav Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri tarafından yapılan denetimlerinde, kurallara uymayan sürücülere para cezası kesildi.

Alınan bilgiye göre, saat 10.00 ile 12.00 arasında yapılan trafik denetimlerinde 14 araca toplam 5 bin 764 TL ceza kesildi. Emniyet Genel Müdürlüğü'nün 15 Ekim 2018 tarihli ve Özel Denetim-27 konulu emirleri doğrultusunda emniyet kemeri, cep telefonu ve trafik güvenliğini tehlikeye düşürecek şekilde şerit ihlali konularında ihbarlı özel denetim uygulaması başlatıldı.

Yapılan denetimlerde emniyet kemeri takmayan Mustafa Alaşehirli, yakındaki bir köye girinceye kadar takılı olan kemerini kısa mesafe sonra duracağı için takmadığını ifade etti. Alaşehirli, “Her şekilde emniyet kemeri hayati önem taşıyor” dedi.

Mehmet Keleş, "Emniyet kemerim vardı, ancak cep telefonu ile görüşüyordum ceza yazıldı. Sürücülere araç kullanırken cep telefonu ile görüşmemelerini tavsiye ediyorum. Gerçekten de kazalara meyil veren bir şey” diye konuştu.

Uşak'tan Simav'a geldiğini belirten Sami Yağ, emniyet kemerinin sağlık açısından çok önemli olduğunu belirterek, uygulamayı getirenlere teşekkür etti. (MEİ-EFE)