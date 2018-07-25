20 günde 4 kurs açıldı

Şaphane Halk Eğitim Müdürü Fuat Bayri, yaptığı açıklamada, ’’Kur’an öğrenme kursu, avcılık kursu ve özel eğitim uygulamaları kursumuzdan sonra yoğun talep üzerine 20 günde 4’üncü kursumuz olan A1 düzey İngilizce kursumuzu da açtık. İlçemizin ihtiyaçlarına göre halkımızla 7 den 7 e bütünleşerek çalışmalarımıza devam ediyoruz. Şaphane halkının Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğümüzden sürekli kurs talebinde bulunması ve kurumumuza olan ilgi takdire şayan. Şaphane halkımızın talepleri doğrultusunda çalışmalarımız devam edecek’’ dedi.(YD-EFE)