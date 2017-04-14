Diğer
Kategoriler
14 Nisan 2017 16:08

20 metrekarede üretim

Kütahya’nın Şaphane ilçesinde Ahmet Bulur adlı vatandaş, 2 ayda 20 metrekare alanda 400 kilo istiridye mantarı üretti.

20 metrekarede üretim

14 Nisan 2017 16:08


Ahmet Bulur’un üretim yerini Şaphane Kaymakamı Oltan Bayraktar ve Şaphane Belediye Başkanı Rasim Daşhan ziyaret edip örnek girişimciliğinden dolayı tebrik ettiler.


Ahmet Bulur, "20 metre kare alanın ısısını naylon çekerek ayarladım.Demirden profillerden askı yaptım.Mantarın toprağını hazır aldım. 21 gün kuluçka dönemi oldu.Daha sonra soğutma dönemine geçtim.Bu arada ısı ve nem olayını klima ile ayarladım.İçerideki kirli havayı dışarıya atacak fan koydum ve aynı anda temiz havayı içeri verecek ayrı bir fan daha koydum. 2 ay gibi bir sürede 20 metrekare alandan 400 kilo mantar ürettim. İlçemizde bir çok aile bunu yapabilir ve ilçe ekonomisine katkıda bulunabilir. Pazar sorunu olmuyor.Kilosunu 10 liradan herkes almak istiyor. Ben ürettiğim ilk mantarlarımın gelirlerini Cami hayrında kullandım.Üretime devam ediyorum" dedi. (YD-EFE)




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KÜTAHYA HABERLERİ
KÜTAHYA HAVA DURUMU
19
°
C
Hafis Sağnak Yağışlı
  • Pazar
    Hafis Sağnak Yağışlı
    19°C
  • Pazartesi
    Sağnak Yağışlı
    17°C
  • Salı
    Sağnak Yağışlı
    17°C
  • Çarşamba
    Çok Bulutlu
    19°C
KÜTAHYA NAMAZ VAKİTLERİ
  • 18 RECEB 1438
  • 15 Nisan 2017
  • Cumartesi
  • İmsak :04:30
  • Güneş :06:15
  • Öğle :13:11
  • İkindi :16:54
  • Akşam :19:45
  • Yatsı :21:19
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Erkek, Bayan, Çift Gümüş Alyans Yüzük Modelleri, Söz, Nişan Yüzüğü Çeşitleri ve En Ucuz Gümüş Alyanslar www.takidukkani.com’da

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!