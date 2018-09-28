200 öğrenci çevre şenliğinde mesire alanını temizledi

Kütahya'nın Emet İlçe Kaymakamlığı tarafından, 200 öğrencinin katıldığı çevre şenliği düzenlendi.

Emet ilçesi Yenice Köyü Tahtalı mevkii mesire alanında düzenlenen çevre şenliğine Kaymakam Hasan Çiçek, İlçe Jandarma Komutanı Mukadder Demir, İlçe Emniyet Müdür Vekili Gökhan Yıldırım, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Cöre, Orman İşletme Müdürü Mustafa Karagöz, Yenice Köyü Muhtarı Akın Gürkan, okul İdarecileri, öğretmenler ve 200 lise öğrencisi katıldı.

Kaymakamlık Proje Birimi faaliyetleri kapsamında, İlçede lise öğrencilerinde çevre bilincini uyandırmak ve gelişmesine katkıda bulunmak için düzenlenen Çevre Şenliği, renkli görüntülere sahne oldu. Güvenlik ve sağlık tedbirlerinin alındığı çevre şenliği, Tahtalı mesire alanının temizliğini yapmak üzere, Kaymakam Hasan Çiçek'in önderliğinde başlatıldı. Kaymakam Çiçek' in de bizzat katıldığı temizlik faaliyetinde, bütün katılımcıların göstermiş olduğu gayret ve arzu görülmeye değerdi.

Emet Kaymakamlığı olarak öğrencilerimize çevre bilincini ve duyarlılığını kazandırmak amacıyla çevre şenliği düzenlediklerini belirten Kaymakam Çiçek, ''Katılımda ve katkıda bulunan herkese teşekkür ediyorum. Öğrencilerimizin ulaşımını sağlayan ve çöp toplama malzemesi veren esnafımıza da, ayrıca teşekkür ediyorum. Unutulmamalıdır ki, çevremizi temiz tutmak, gelecek nesillere daha iyi bir çevre bırakmak, hepimizin müşterek vazifesidir. Ne yazık ki temizliğe riayet etmeyen bazı vatandaşlarımız, bir doğa harikası olan bu ve buna benzer mesire yerlerinde, piknik yaptıktan sonra, çöp artıklarını geride bırakarak, çevremizin kirlenmesine neden olmaktadır. Temennim odur ki, birlikte yaptığımız bu temizlik faaliyeti, temizliğe önem vermeyenlere de örnek olacak ve bir bilinç oluşturacaktır. İnşallah hep birlikte gelecek nesillerimize daha yeşil, daha sağlıklı bir çevre ve daha temiz bir Emet bırakmak için çalışmalarımıza aralıksız devam edeceğiz” dedi.

Etkinliğin sonunda Emet Kaymakamlığınca katılımcılara yemek verildi ve günün anısına çekilen toplu fotoğrafla, çevre şenliği sona erdi.