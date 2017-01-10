2017 yılı ’Kuşbakışı Gediz mahalleleri’ takvimi

Kütahya’nın Gediz ilçesinde, belediye tarafından 2017 yılı için drone çekimleri ile hazırlanan ‘Kuşbakışı Gediz Mahalleleri’ konulu tematik takvimin dağıtımına başlandı.

Konu hakkında bilgi veren Gediz Belediye Başkanı Mehmed Ali Saraoğlu, Gediz Belediyesi Kültür Etkinlikleri çerçevesinde 2008 yılından beri araştırmalar sonucu hazırlanarak halka ücretsiz sunulan tematik takvimlerin büyük ilgi gördüğünü söyledi.

Belediye Başkanı Mehmed Ali Saraoğlu, “Tematik takvim uygulamasına ilk olarak 2008 yılında başladık. ‘Muratdağı Çiçekleri’ ile başlayan tematik takvim uygulaması, ilçe ve ilçe dışında yaşayan Gedizli hemşerilerimizden büyük ilgi gördü. Bunun üzerine gerekli araştırmalar yapılarak 2009 yılında ‘Gediz Manzaraları’, 2010 yılında ‘Gediz Üzümleri’, 2011 yılında da ‘Yaşayan Gelenekleriyle Gediz Projeleri’, 2013 yılında ‘Geçmişin Renkleriyle Gediz’, 2014 yılında ‘Adnan Menderes Yaşam Parkı’ 2015 yılında ilçemizin tüm bölgede tanınan ve bilinen, adına türküler yakılan ‘Gediz Pazarı’, 2016 yılında ‘Kuşbakışı Gediz’, 2017 yılında ise ‘Kuşbakışı Gediz Mahalleleri’ konusu işlenmiştir.

Hazırladığımız takvim şehir içerisindeki esnaflarımız ile tüm resmi kurum ve kuruluşlara dağıtılacaktır. Vatandaşlarımıza da belediyemiz Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından verilmektedir” dedi.