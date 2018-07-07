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07 Temmuz 2018 12:15

23 kişiye ’Kütahya çiniciliği’ kursu

Kütahya’da, kaybolan ve kaybolmaya yüz tutan mesleklere olan ilgiyi arttırmak, bu meslekleri yeniden canlandırmak amacıyla hayata geçirilen ’Bir usta bin usta’ projesi kapsamında açılan ’Kütahya Çiniciliği Kursu’ başarıyla tamamlandı.

23 kişiye ’Kütahya çiniciliği’ kursu

07 Temmuz 2018 12:15


Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğünün teknik danışmanlığında yürütülen sosyal proje kapsamında açılan Kütahya Çiniciliği Kursunu başarıyla tamamlayan kursiyerler sertifikalarını törenle aldı.


Kütahya Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu Müdürlüğü’nde düzenlenen törene Vali Ahmet Hamdi Nayir, Vali Yardımcıları Kenan Eskin ile Ali Bezirgan, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, İl Kültür ve Turizm Müdürü Zülkarni Yeldemez, Kütahya Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu Müdürü Davut Ezen ile kursiyerler katıldı.


54 bin TL bütçe ayrılan, kursta 23 kursiyerin sertifika almaya hak kazandığını belirten Kütahya Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu Müdürü Davut Ezen, “15. yüzyıldan itibaren süregelen saray sanatı diye bilinen çini sanatı hakkında bu kursumuzda tarihi bilgiler de dahil olmak üzere motif, desen, tahrir, desen renklendirme, boyama, desen yenileme, sırça çekme, sırlı pişirim, fırınlama konularında eğitim verilmiştir. Bu kurstaki en önemli amacımız çini sanatının özüne bağlı, doğru motifleri, doğru renklendirme teknikleriyle sanatın doğru icra eden bilinçli ustalar yetiştirilmesi ve çini sanatının varlığının devam ettirilmesidir” dedi.


Kütahya için özel bir önemi olan çinicilikle ilgili açılan kursun kapanış töreninde bulunmaktan duyduğu memnuniyeti paylaşan Vali Ahmet Hamdi Nayir, “Milletleri farklı ve üstün kılan özellikleri, zenginlikleri vardır. Askeri gücünden tutun, doğal kaynaklar, yeraltı zenginliklerine, ticarette ve sanayideki başarıların getirmiş olduğu zenginliğe kadar farklı zenginlikleri vardır. Bu zenginliklerin içerisinde yer alan kültür zenginliği, hepsinin önünde gelen, hepsinden daha farklı manası olan bir zenginliktir” diye konuştu.


Konuşmaların ardından eğitmenliğini Emine Arabacı’nın yaptığı Kütahya Çiniciliği kursunu başarıyla tamamlayan kursiyerlere sertifikaları Vali Ahmet Hamdi Nayir ile protokol üyeleri tarafından verildi.


Sertifika töreninin sona ermesiyle birlikte 312 saat eğitim sonrası birer usta adayı haline gelen 23 kursiyer tarafından hazırlanan eserlerin beğeniye sunulduğu serginin açılışı yapıldı.(EFE)




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