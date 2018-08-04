Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan yaralılardan sürücü Ömer Bayın’ın 11 gün sonra beyin ölümü gerçekleşince yakınları organlarını bağışlama kararı verdi. Hastanenin Organ Nakil Koordinatörü Korhan Sunar, Bayın’ın yakınlarını organ bağışı konusunda bilgilendirdi.

Ailenin organ bağışında bulunma kararının ardından yapılan operasyonda, Ömer Bayın’ın karaciğeri ile 2 böbreği alındı. Bayın’ın karaciğeri Denizli Pamukkale Üniversitesi Hastanesi, böbrekleri İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne gönderildi.

Sunar, organ bağışı konusunda herkesin duyarlı olması gerektiğini ifade ederek, "Kendisini hayata bağlayabilmek için uzun uğraşlar verildi ancak yapılan tedavilerde ne yazık ki sonuç alamadık. Beyin ölümü gerçekleşen hastamızın ailesinin organ bağışında bulunmayı kabul etmesiyle harekete geçtik. Dileriz bu organ bağışı Kütahya’ya örnek olur. Çünkü organ bağışı bekleyen hastaların organ nakli dışında hayata tutunma şansları bulunmamaktadır. Böbrekler birer hastaya, karaciğer ise bir veya split olarak kullanılarak 2 hastaya nakledilebilir" diye konuştu.

Ameliyatın DPÜ Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Üroloji Uzmanı Prof. Dr. Şahin Kabay, Op. Dr. Burak İşler, Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Faik Yaylak, Yoğun Bakım Uzmanı Uzm. Dr. Murat Emre Tokur, Organ Nakil Koordinatörü Dr. Korhan Sunar. Araştırma Görevlisi Merve Yaman, Miray Turgut, Buse Kozlu, Merve Şenkul ve Tranplatasyon Hemşiresi Ayşe Yıldız tarafından gerçekleştirildiği belirtildi. (EFE)