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23 Temmuz 2018 11:13

24 ülkeden Çavdarhisar’a gelen öğrenciler Aizonai Antik Kenti’ne hayran kaldı

24 ülkeden Kütahya’nın Çavdarhisar ilçesine gelen öğrenciler, Aizonai Antik Kenti’ne hayran kaldı.

24 ülkeden Çavdarhisar’a gelen öğrenciler Aizonai Antik Kenti’ne hayran kaldı

23 Temmuz 2018 11:13


Yunus Emre Enstitüsü (YEE) yaz okulu kapsamında 24 ülkeden gelen öğrenciler, Aizanoi Antik Kenti’ni ziyaret etti. Zeus Tapınağı’nda öğrencilere, Aizanoi Antik Kenti ve Çavdarhisar ilçesi hakkında rehberler tarafından bilgiler verildi.


Belediye Başkanı Halil Başer, yaptığı açıklamada, ’’Aizanoi Antik kentimiz, antik dünyanın ilklerini ve teklerini uhdesinde barındıran önemli ve çok özel bir yerdir. Dünyanın çeşitli ülkelerinden gelen öğrencilerle burada misafir etmekten çok memnun kaldık" dedi.


Aizanoi Antik Kenti’ndeki dünyanın ilk borsası (Aizanoi Macellum), Zeus Tapınağı, Antik Tiyatro ve Aizanoi harabelerini dolaşan öğrenciler, dünyanın ender özelliklerini üzerinde barındıran açık hava müzesine hayran kaldı. Aizanoi Antik Kenti’ni tekrar ziyaret edeceklerini belirten öğrenciler, gönüllü turizm elçileri olarak çalışacaklarını ifade etti. (YD-EFE)




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