25 milyonluk 4 yıldızlı termal otelin temeli atıldı

Törene Simav Kaymakamı Türker Çağatay Halim, Belediye Başkanı Süleyman Özkan, AK Parti Kütahya İl Başkanı Ali Çetinbaş, AK Parti Kütahya Milletvekilleri Ahmet Tan, Ceyda Çetin Erenler ve İshak Gazel ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Muradınlar Mahallesi’ne Simav Belediyesi tarafından yaptırılan sağlık ocağı açılışından sonra, Eynal kaplıcalarında yapılması planlanan 4 yıldızlı termal otelin temel atma töreni yapıldı. Törende bir konuşma yapan Belediye Başkanı Süleyman Özkan “ Eski ile yeni oteli birleştirip, bölgemiz ve ilçemiz için önemli bir yatırım olan, yaklaşık 25 milyonluk bir yatırımı, bugün yüklenici firma ile birlikte, sizlerle birlikte temelini atacağız. Otelimizin adı 4 yıldızlı termal otel. 10 bin 300 metrekare alandaki yaklaşık maliyeti 25 milyon lira olan otelde, 87 oda, 232 yatak, bay ve bayan iki adet yüzme havuzu, iki adet termal havuz, iki adet çocuk havuzu, iki adet restoran, 232 metrekarelik bir toplantı salonu, 150 metrekarelik bir kafeterya, 30 metrekarelik bir SPA ile 3 adet aile banyosu olmak üzere bu inşaatımızı başlattık, 1 buçuk yıl süre verdik, ancak bir yılda bitirilmesi bekleniyor. İlçeme ve ülke ekonomisine hayırlı, uğurlu olsun” dedi.

Simav ilçe merkezinde yapılması planlanan kapalı pazar yerinin temel atma töreninden sonra, otogar alanı içinde yapımı tamamlanan şehir hamamının açılışı gerçekleştirildi. (MEİ-EFE)