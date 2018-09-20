25 yıldan beri yetiştirdiği kavun ve patatesle geçimini sağlıyor

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde 25 yıldan beri çiftçilik yapan Fahrettin Demir'in yetiştirdiği patates ve kavunlar yöre halkı tarafından büyük rağbet görüyor.

Hasanlar köyünde oturan eski Mahalle Muhtarı Fahrettin Demir, ilçede onlarca dönüm arazi kiralayarak yetiştirdiği patates ve kavunların yöre halkı tarafından yerli ve organik olduğu için tercih edildiğini söyledi.

25 yıldan bu yana Bağlaryanı mevkiinde onlarca dönüm araziye sadece patates ve kavun ekimi yaparak geçimini sağladığını belirten Demir, “ Bu yıl aşırı yağış yüzünden yöremizde birçok üründe olduğu gibi kavun ve patateste de ürün kayıpları yaşandı. Ancak İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü elemanlarıyla sürekli temas halinde bulunarak yağış sonrası yapılması gerekenler konusunda bilgiler alarak özellikle mantar hastalığına karşı yaptığım ilaçlı mücadele sonucu ürün kayıpları pek yaşamadım” dedi.

Kavun ve patates ekiminden önce hayvan gübresi kullandığına vurgu yapan Demir, “ Zamanında çapa yaparak ve zamanında da suyunu vererek verimin yükselmesini sağlıyorum. Uzun yıllardan beri yetiştirdiğim kavun ve patateslerin lezzeti halkımız tarafından bilindiği için müşterilerim zaten hazır bu nedenle ürünlerimi satmak başka yerlere gitmem gerekmiyor. İlçenin kavun ve patates ihtiyacının büyük bir bölümünü ben karşılıyorum diyebilirim. Bilinçli yapılan çiftçilik kazandırır" diye konuştu.