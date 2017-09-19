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19 Eylül 2017 10:52

3 çocuk annesi kadın, pazarlarda ekmek satıyor

Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde kocası vefat eden 3 çocuk annesi kadın kendi yaptığı köy ekmeklerini pazar pazar dolaşıp satarak geçimini sağlıyor.

3 çocuk annesi kadın, pazarlarda ekmek satıyor

19 Eylül 2017 10:52


İlçeye bağlı Hamamköy’de oturan ve 8 yıl önce eşi vefat eden 41 yaşındaki 3 çocuk annesi Safiye Yılmaz, köydeki ekmek fırınında yaptığı köy ekmeklerini kendi kullandığı aracıyla Hisarcık ve Emet pazarlarında satarak yaşamını sürdürüyor.


Safiye Yılmaz, eşinin 32 yaşında kalp krizi sonucu vefat etmesinin ardından hayat şartlarının zorlaşması üzerine köyüne yaptırdığı fırında ekşi mayadan yaptığı köy ekmeğini satmaya başladığını söyledi.


Yılmaz,”Üretimini yaptığım ve 1,5 kilogram gelen köy ekmeğine zamanla talebin artması üzerine üretimi arttırıp aracıma yüklediğim ekmekleri Hisarcık ve Emet ilçelerindeki pazarlarda, bunun yanında mahallelerde satışını yaparak çocuklarımın nafakasını çıkarıyorum. Çalışmaktan da hiç gocunmuyorum. Ayrıca devlete vergimi de veriyorum” diye konuştu.(MA-EFE)




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