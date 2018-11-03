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3 Okula kitap bağışı

Kütahya’nın Altıntaş ilçesindeki 3 okula emekli kütaphane memuru Zeki Aktürk tarafından kitap bağışında bulunuldu.

Kütahya'nın Altıntaş ilçesindeki 3 okula emekli kütaphane memuru Zeki Aktürk tarafından kitap bağışında bulunuldu.


Altıntaş İlçe Milli Eğitim Müdürü Numan Tanrıkulu, yaptığı açıklamada, ''Altıntaş'ta 3 okulumuza yaklaşık 600 adet kitap temin ederek katkıda bulunan kütüphane gönüllüsü Zeki Aktürk'e İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz adına teşekkür ederiz. Eğitim sevdalısı bu kardeşlerimizin kitap bağışları bizlerin elini güçlendiriyor ve öğrencilerimiz aradıkları kaynakları bu kitaplar sayesinde daha kolay buluyor. Ayrıca zenginleşen kitap arşivimiz sayesinde öğrencilerimizin okuma merakı daha da artıyor. Kendilerine bu bağışlarından dolayı şükranlarımı sunuyorum'' ifadelerini kullandı. (YD-EFE)

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