30 Ağustos Mahallesi’ne yeni cadde

30 Ağustos Mahallesinde bulunan Doğru Sokak ile Tugay Sokak arasında, bu iki sokağı birbirine bağlaması gereken yolun imar planına uygun şekilde yapılabilmesi için, çalışmaların bu yol sınırında imal edilmesi gereken betonarme istinat duvarlarının yapımını ve eski duvarların yıkılması işlerini kapsadığını belirten Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, "Yeni yolun yapılabilmesi için, Hava Lojmanları bahçesinin yola sınırı olan bölümündeki yola terk işlemlerinin yapılması için gerekli iznin alınıp, protokolün imzalanmasına istinaden ihalesi yapılmış olup söz konusu bölgeye betonarme istinat duvarları yapılacaktır. Mevcut yerleşim alanında yeni bir cadde açılabilmesi çok zor olması sebebiyle zor şartlarda mücadele ederek mahallemize yeni bir cadde kazandırıyoruz. Amacımız trafiği rahatlatarak vatandaşlarımızın hızlı ulaşım sağlamasıdır. İlgili duvarların yapılmasından sonra mahalle sakinlerimizin yıllardır talep ettiği bu yolun açılması ile 30 Ağustos Mahallesi Ergun Çelebi Sokak, Cem Sultan Sokak, Özden Sokak, Döner Sokak, Sancar Sokak, Kahraman Sokak, Yavuz Sokak, Çamaltı Sokakları, Fatih Sultan Mehmet Bulvarına direk bağlanmasını sağlayacaktır. Dolayısıyla 30 Ağustos Mahallesi Ahmet Beşir Efendi Sokak üzerinde kalan yaklaşık 25 sokağın sakinleri de Fatih Sultan Mehmet Bulvarına daha hızlı ulaşmalarını sağlayacaktır" diye konuştu.

Başkan Kamil Saraçoğlu’nun inceleme gezisine Belediye Başkan Yardımcıları Murat Arık ve Fatih Gölgeli de katıldı. (EFE)