Diğer
Kategoriler
04 Temmuz 2017 11:30

30 yıllık emek kitap oldu

Kütahya’nın Simav ilçesinde, Türk Dili ve Edebiyat öğretmeni olarak görev yapan Yunus Çetkin’in, ’Ömür Dediğin’ isimli ilk şiir kitabının baskısı tamamlanarak raflardaki yerini aldı.

30 yıllık emek kitap oldu

04 Temmuz 2017 11:30


Öğrencilik yıllarından bu yana şiir yazan Yunus Çetkin, Aruz, hece ve serbest ölçüyle yazdığı şiirlerini bir kitapta toplamanın mutluluğunu yaşıyor. Öğretmen Yunus Çetkin, şiirlerini Yunus-i mahlasıyla ifade etti.


Çetkin, “Şiirler, insanları ve alemleri güzel, anlamlı, davetkar, ders verici nitelikte, samimi ve içten duygularla anlatmasıdır. Öğrencilik yıllarımda yazdığım şiirleri bir kitapta toplamayı çok istemiştim, 30 yıldan bu yana yazdığım şiirlerimi ’Ömür Dediğin” adlı kitabımda bir araya getirdim. 2 bin adet basılan şiir kitabımın gelirini, ilim öğrenen talebelerin eğitiminde kullanacağım’ şiir okumayı sevenlerin desteklerini bekliyorum" dedi. (MEİ-EFE)




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KÜTAHYA HABERLERİ
KÜTAHYA HAVA DURUMU
27
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    27°C
  • Çarşamba
    Çok Bulutlu
    29°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    29°C
  • Cuma
    Az Bulutlu
    29°C
KÜTAHYA NAMAZ VAKİTLERİ
  • 10 ŞEVVÂL 1438
  • 04 Temmuz 2017
  • Salı
  • İmsak :03:19
  • Güneş :05:31
  • Öğle :13:15
  • İkindi :17:13
  • Akşam :20:39
  • Yatsı :22:32
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!