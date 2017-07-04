30 yıllık emek kitap oldu

Öğrencilik yıllarından bu yana şiir yazan Yunus Çetkin, Aruz, hece ve serbest ölçüyle yazdığı şiirlerini bir kitapta toplamanın mutluluğunu yaşıyor. Öğretmen Yunus Çetkin, şiirlerini Yunus-i mahlasıyla ifade etti.

Çetkin, “Şiirler, insanları ve alemleri güzel, anlamlı, davetkar, ders verici nitelikte, samimi ve içten duygularla anlatmasıdır. Öğrencilik yıllarımda yazdığım şiirleri bir kitapta toplamayı çok istemiştim, 30 yıldan bu yana yazdığım şiirlerimi ’Ömür Dediğin” adlı kitabımda bir araya getirdim. 2 bin adet basılan şiir kitabımın gelirini, ilim öğrenen talebelerin eğitiminde kullanacağım’ şiir okumayı sevenlerin desteklerini bekliyorum" dedi. (MEİ-EFE)