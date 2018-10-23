380 Saatlik Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Kursu tamamlandı

Çocukların zihinsel ve bedensel gelişimi için önemli olan oyun ve eğitici materyaller geliştiren kursiyerler, açıkları sergi ile kursta yaptıkları el emeği göz nuru eğitici oyuncakları halkın beğenisini sundular.

Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Öğretmeni Esin Pınarbaşı, eğitimini tamamlayan kursiyerlerin okul öncesi eğitim kurumlarında yardımcı personel olarak çalışabildiklerini söyledi.

Kursiyerlerin 380 saatlik bir eğitime tabi tutulduğunu dile getiren Pınarbaşı, "Kursumuz 11 Temmuz günü başlamıştı. Kursiyerlerimizin tamamı eğitimi başarıyla tamamlamıştır. Kurs boyunca yapılan materyalleri sergiliyoruz. Sergideki tüm materyaller çocuk gelişimi üzerine yapılmış materyallerdir. Kursumuzda öğrencilerimiz 380 saatlik çocuk gelişimi aldıkları için uygun yaş gelişimine örnek olarak kursiyerlerimiz kurs bitiminde bu materyalleri sundular. Sergimizde çocuk gelişiminde alanında yapılmış 20 ürün var" diye konuştu.

Kursiyerlerden Hanife Ölmez ve Emine Çiftçi, kursu başarıyla tamamlamanın sevincini yaşadıklarını ifade ettiler.

Materyaller sergininin bir hafta süreyle gezilebileceğini belirtildi. (HCA-EFE)