4 çocuk 9 torun sahibi kadın, okuma yazmayı evinde öğreniyor

Şaphane Halk Eğitim Müdürlüğü tarafından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan önderliğinde başlayan Okuryazarlık Kampanyası çalışmaları çerçevesinde, herhangi bir kursa devam edemeyecek kadar yaşlı ancak istekli vatandaşlar için evde eğitim seferberliği başlatıldı.

Bu kapsamda kalp hastası olduğu için yürüyemyen ve fazla hareket edemeyen Müşerref Çakır evinde aldığı eğitimde gösterdiği üstün başarıyla büyük takdir topluyor.

Harfleri ve yazmayı 3 hafta gibi kısa sürede öğrenen Müşerref Çakır’ın planlanan 80 saatlik eğitimden evvel okuma yazma kursunu bitireceği bildirildi.

Eşini 10 yıl önce kaybettiğini 4 çocuğu ve 9 torunu olduğunu belirten Müşerref Çakır, ’’İlk olarak Recep Tayyip Erdoğan yazmasını öğrendim. Onun ve değerli eşinin sayesinde Allah’a şükür 75 yaşında okuma yazmayı evime kadar gelip bana öğretiyorlar’’ dedi.Çakır, ’’Çok okumak istedim okuyamadım. Kurs açılmış dediler ama ben rahatsızlığımdan dolayı gidemedim. Sonra rca ettim onlar da evimde bana okuma yazma öğretiyorlar. Allah Recep Tayyip Erdoğan’dan razı olsun. Emeği olan herkesten razı olsun’’ dedi.

Halk Eğitim Merkezi Öğretmeni Gözde Aygün, yaptığı açıklamada, ’’Şaphane İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz tarafından alınan bir kararla yaşlılarımız için evlere okuma - yazma kursu vermeye başladık. Bu netice doğrultusunda Müşerref Hanımın ısrar ve isteği üzerine yaklaşık 3 haftadır her gün onun evine gelip okuma - yazma öğretmekteyiz. Harflerimizi öğrendik. Allah’ın izniyle yazı yazmaya da başladık. Bu iş için vesile olan Şaphane İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Fuat Bayri hocamıza çok teşekkür ediyorum. Aynı zamanda Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan Hanımefendiye de katkılarından dolayı çok teşekkür ediyorum’’ diye konuştu. (YD-EFE)