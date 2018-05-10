40 Üniversite öğrencisine Photoshop Kursu

Doğuş Yüksel, Yaptığı açıklamada, ’’Bu eğitim ile çevrimiçi becerilerinizi geliştirmenize ve geliştirilmiş grafik tasarım tekniklerinizi geliştirmenize yardımcı olacak temel Photoshop tasarım ilkelerini öğrendiniz.Bu kurs grafik tasarımında üstünlük sağlamak için gerekli olan beceri ve teknikler için ideal bir giriş niteliğindedir ve kendi web varlığını geliştirmeye istekli küçük işletme sahibi veya ev tabanlı girişimci için idealdir’’ dedi.

Kurs sonunda ilk 3’e giren tasarımlara kitap hediye edildi.(YD-EFE)