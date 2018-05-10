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10 Mayıs 2018 10:44

40 Üniversite öğrencisine Photoshop Kursu

Kütahya’nın Şaphane ilçesinde Reklam ve Pazarlama Uzmanı Doğuş Yüksel tarafından verilen Photoshop Kursu’nu başarıyla bitiren 40 öğrenciye sertifikaları verildi.

40 Üniversite öğrencisine Photoshop Kursu

10 Mayıs 2018 10:44


Doğuş Yüksel, Yaptığı açıklamada, ’’Bu eğitim ile çevrimiçi becerilerinizi geliştirmenize ve geliştirilmiş grafik tasarım tekniklerinizi geliştirmenize yardımcı olacak temel Photoshop tasarım ilkelerini öğrendiniz.Bu kurs grafik tasarımında üstünlük sağlamak için gerekli olan beceri ve teknikler için ideal bir giriş niteliğindedir ve kendi web varlığını geliştirmeye istekli küçük işletme sahibi veya ev tabanlı girişimci için idealdir’’ dedi.


Kurs sonunda ilk 3’e giren tasarımlara kitap hediye edildi.(YD-EFE)




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