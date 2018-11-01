44 Eserin yer aldığı sergiye ilgi

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi akademisyen ve öğrencileri tarafından 'Dumlupınar'dan Dumlupınar'a' konulu karma resim sergisi açıldı.

Alınan bilgiye göre, üniversitenin yürüttüğü 'Dumlupınar'dan Dumlupınar'a' projesinin adını taşıyan karma resim sergisi açılışına Rektör Prof. Dr. Remzi Gören, Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Altuncu, fakültenin öğretim üyeleri ile öğrenciler katıldı.

Sergi, Resim Bölümü Başkanı Doç. Dr. Selda Mant Menay'ın açılış konuşması ile açıldı.

Sergiyi gezen Rektör Prof. Dr. Remzi Gören akademisyenler ve öğrenciler tarafından yağlı boya, akrilik ve karışık teknik olarak hazırlanan 44 eser hakkında eser sahiplerinden bilgi aldı.

Serginin, 9 Kasım 2018 tarihine kadar gezilebileceği belirtildi.(EFE)