5 bin Hisarcıklı "Şükür Duası"nda

Her yıl geleneksel olarak düzenlenen Şükür Duası sebebi ile halktan toplanan yardımlarla hazırlanan tas kebap, pilav, irmik helvası ve ayran, Kapalı Pazar yerinde toplanan çevre ilçe ve köylerden gelen vatandaşlara ikram edildi. Sabah 10.00’da başlayan etkinlik Kütahya İl Müftülüğü İlahi Gurubunun Kur’an tilaveti, ilahi ve kasideleriyle devam etti.

İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar, yaptığı vaazda Şükür Duasının çok anlamlı bir program olduğuna dikkat çekerek,”Hisarcıklılar 20 yıldan beri süregelen bir geleneği yerine getiriyorlar. Bir mümin olarak bize yakışan Cenab-ı Hak’ka şükür eden bir kul olmaktır. Cenab-ı Hak o kadar çok nimet vermiş ki! Yağmur hakkın nimetlerinden sadece bir tanesi, verilen nimetlere karşı çok şükretmeliyiz” dedi.

Öğle hamaz öncesi Emet Müftüsü İsmail Temur tarafından Şükür Duası yapıldı. Dua sonrası İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar tarafından topluca öğle namazı kıldırıldı.

Şükür Duasına Kaymakam Tuncay Karataş, Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar, İlçe Jandarma Komutanı Hakan Özgül, İlçe Emniyet Amiri Mehmet Akbulut, Hisarcık Müftüsü Mustafa Arda, Emet Müftüsü İsmail Temur ve yaklaşık 5 bin vatandaş katıldı.

Her yıl düzenledikleri geleneksel Şükür Duasını bu yılda gerçekleştirmekten mutluluk duyduklarını söyleyen Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, “Her yıl yaptığımız Şükür Duası yöremiz insanının birlik, beraberliğinin pekişmesine vesile olmaktadır. Düzenlediğimiz Şükür Duasına katılan İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar’a, ilahi gurubuna, Emet Müftüsü İsmail Temur’a, ayrıca katkıda bulunan hayırsever halkımıza, Emet Bor İşletme Müdürlüğüne, yemekhane personeline, tertip komitesindeki arkadaşlara, mahalle muhtarlarına ve belediyemiz personeline çok teşekkür ediyorum. Allah dualarımızı kabul etsin” diye konuştu.(MA-EFE)