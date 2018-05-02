5 Üniversite öğrencisinden dikkat çeken ’Şifalı bitkiler’ sunumu

2017-2018 Bahar Dönemi Araştırma Yöntem ve Teknikleri dersi kapsamında sunum gerçekleştiren öğrencilerden Pınar Güvenç, Kübra Akça, Fatma Örnek, Fatmanur Çalışkan ve

Bircan Coşnaz’ın yaptığı sunum oldukça dikkat çekti.

Öğrenciler, ’Şifalı bitkiler’ konulu sunumları ile bitkisel tedavi ile hastalıklarda doğru adresin tespiti noktasında, özellikle kanser hastalarının ve hasta yakınlarının kafalarındaki soru işaretlerini yalın bir dille anlatabilmek ve gidermeği amaçladıklarını belirttiler.

5 öğrenci, yaptıkları ortak açıklamada, ’’Alternatif tıp alanında kullanılan bitki, hastalıklara karşı oldukça etkili ve şifalı olabilmektedir. Günümüzde insan sağlığını tehdit eden ve insanların yaşamlarını sınırlandıran birçok hastalık çeşidi bulunmaktadır. Bu hastalıkların tedavisin oldukça zor ve ağrılı olduğu bilinmektedir. Günümüzde birçok insan bu hastalıkları daha hafif atlatabilmek için şifalı bitkilere yönelmektedirler. Bu nedenle diyoruz ki; sağlıklı yaşam için şifalı bitkileri bilinçli kullanalım, sağlıklı bireyler olalım” diye konuştular. (YD-EFE)