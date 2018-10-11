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50 bin TL değerinde ziynet eşyası çalan 3 kadın tutuklandı

Kütahya’da bir evden 50 bin TL değerinde ziynet eşyası çaldıkları iddiasıyla 3 kadın tutuklandı.

Kütahya'da bir evden 50 bin TL değerinde ziynet eşyası çaldıkları iddiasıyla 3 kadın tutuklandı.


Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Bürosu ekipleri, Dumlupınar Mahallesi'nde devriye görevi yürütürken, bir binadan çıkan ve şüphelendikleri 3 kadının kimlik kontrolünü yaptı. Kadınlardan birinin elindeki poşeti kontrol eden polis ekibi, ziynet eşyaları buldu. Şüphelilerin çıktığı binada araştırma yapan ekipler, 50 bin lira değerindeki ziynet eşyasının, çocuklarını okula bırakmaya giden Lokman Toy'un dairesinden çalındığını belirledi.


Evindeki altınların çalındığını polislerden öğrenen Toy, zanlıları yakalayan polise teşekkür etti.


Gözaltına alınan D.U., Y.Y. ve G.İ., emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


Hırsızlık suçundan çok sayıda kaydı bulunan zanlıların, Eskişehir'den geldikleri öğrenildi. (EFE-Y)

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