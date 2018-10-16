50 hektarlık alanda budama çalışmaları

Sağlıklı ormanların oluşabilmesi için budama çalışmalarının önemli olduğunu belirten Küthaya Orman Bölge Müdürü Adnan Kayım, ''Yapılan çalışmalarda dikili damga üretimi esnasında fidanların ve sıklık çağındaki fertlerin minimum düzeyde zarar görmesi amacıyla geniş tepe tacı olan ağaçlarda tepe budaması yapıldı. Gençleştirme çalışmalarıyla getirilen gençlik, türüne göre belli bir yaşa ulaştıktan sonra daha fazla ışığa ihtiyaç duyuyor. Işık ve boşaltma kesimlerini tabii gençleştirme çalışmaları ile getirilen gençliğin ışık ihtiyacını karşılamak maksadı ile yapıyoruz. Boşaltma kesimlerinin gecikmesi halinde gençlik baskı altında gelişemez ve ileride kilitlenen yaşlı jenerasyonun devrilmeleri ve bölmeden çıkarılmaları sırasında gençliğe zarar verilir. Bu nedenle mutlaka budama yapılmalıdır'' dedi.