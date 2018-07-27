Diğer
Kategoriler
27 Temmuz 2018 11:35

50 yıldır kalbur ve elek yapıp satarak geçimini sağlıyor

Kütahya’nın Simav ilçesinde yaşayan Mehmet Bozdemir, 50 yıldır elek ve kalbur yapıp satarak hayatını kazanıyor.

50 yıldır kalbur ve elek yapıp satarak geçimini sağlıyor

27 Temmuz 2018 11:35


62 yaşındaki Mehmet Bozdemir, aracına kalbur ve elek malzemelerini yükleyerek zaman bulduğunda müsait ortamlarda ürettiği kalbur ve elekleri çevre ilçe ve köylerde satıyor.


Hisarcık Kapalı Pazar yerinde seyyar malzemelerle elek ve kalbur üretimi yapan Bozdemir, ”Eskiden buğday, un ve tarhana elemekte sıklıkla kullanılan kalbur ve eleği günümüzde imal eden usta pek kalmadı. 50 yıldan beri bu işten para kazanarak yaşamımı sürdürüyorum. Eskisi kadar satış olmasa da işlerimiz iyi sayılır. Sağlığım elverdikçe bu mesleği yaşatmaya çalışacağım” dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KÜTAHYA HABERLERİ
KÜTAHYA HAVA DURUMU
27
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Cumartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    27°C
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    31°C
  • Pazartesi
    Az Bulutlu
    31°C
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    30°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç