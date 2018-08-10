500 Kınalı keklik doğayla buluştu

Vali Ahmet Hamdi Nayir, beraberindeki protokol üyeleriyle birlikte 500 kınalı kekliği Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde doğaya bıraktı.

Keklik salınımına Vali Ahmet Hamdi Nayir başta olmak üzere Tavşanlı Kaymakamı Yüksel Kara, Tavşanlı Belediye Başkanı Mustafa Güler, Doğa Koruma ve Milli Parklar 5. Bölge Müdürü Nevzat Alğan, Orman ve Su İşleri Kütahya Şube Müdürü İsmail Lafçıoğlu, Dumlupınar Avcılık, Atıcılık ve Yaban Hayatı Koruma Federasyonu Başkanı Süleyman Yiğit, Tavşanlı Avcılar ve Atıcılar İhtisas kulübü Başkanı Abdullah Şahin katıldı.

Etkinlikte konuşan Vali Ahmet Hamdi Nayir, “Kainatta yaratılan her canlının bir işlevi vardır. Mutlaka bir sebebe binaen yaratılmıştır. Bizler gerek bitki gerek hayvan türlerinin yok olmamasını sağlamalıyız. Bir bitki ve hayvan türünün yok olması bizim bilmediğimiz olumsuzluklara sebep olabilir. Buradaki faaliyetimizi bu açıdan değerlendiriyoruz. Doğal hayatı korumaya çalışıyoruz. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum” dedi.

Daha önceki yıllarda 3 bin 500 adet kekliğin doğaya bırakıldığı alanda bu salınımla birlikte 4 bin kekliğin doğayla buluştuğu belirtildi. (EFE)