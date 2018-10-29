İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

52 Öğrencinin türküler eşliğinde coşkulu oyunu

Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı törenlerinde Şehitler Ortaokulunun 52 öğrenciden oluşan Halk Oyunları ekibinin ‘Erik dalı’ ve ‘ Bir taş attım pencereye tık dedi’ türküleri eşliğinde sundukları gösteri izleyenleri coşturdu.

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı törenlerinde Şehitler Ortaokulunun 52 öğrenciden oluşan Halk Oyunları ekibinin ‘Erik dalı' ve ‘ Bir taş attım pencereye tık dedi' türküleri eşliğinde sundukları gösteri izleyenleri coşturdu.


52 öğrenciden oluşan Halk Oyunları ekibi Görsel Sanatlar Öğretmeni Raziye Uysal ve Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni Seher Mahrum nezaretinde yaptıkları yaklaşık bir aylık çalışma sonunda Kapalı Pazar yerinde gerçekleştirilen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı törenlerinde ‘erik dalı' ve ‘ Bir taş attım pencereye tık dedi' türküleri eşliğinde sundukları coşkulu gösteri izleyenlerden büyük alkış aldı.(MA-EFE)

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.