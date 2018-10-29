52 Öğrencinin türküler eşliğinde coşkulu oyunu

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı törenlerinde Şehitler Ortaokulunun 52 öğrenciden oluşan Halk Oyunları ekibinin ‘Erik dalı' ve ‘ Bir taş attım pencereye tık dedi' türküleri eşliğinde sundukları gösteri izleyenleri coşturdu.

52 öğrenciden oluşan Halk Oyunları ekibi Görsel Sanatlar Öğretmeni Raziye Uysal ve Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni Seher Mahrum nezaretinde yaptıkları yaklaşık bir aylık çalışma sonunda Kapalı Pazar yerinde gerçekleştirilen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı törenlerinde ‘erik dalı' ve ‘ Bir taş attım pencereye tık dedi' türküleri eşliğinde sundukları coşkulu gösteri izleyenlerden büyük alkış aldı.(MA-EFE)