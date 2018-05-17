57 Mahallede iftar

İftar programlarının 23 Mayıs Çarşamba günü 100. Yıl Mahallesi’nden başlayacağı belirtildi.

İftar programlarının Hacıazizler Mahallesi, Zafertepe Mahallesi, Sinerköy Mahallesi, Dumlupınar Mahallesi, Ağaçköy Mahallesi, Yenidoğan Mahallesi, Yunusemre Mahallesi, 75. Yıl Mahallesi, İkizhüyük Mahallesi, Zığra Mahallesi, Alayunt Mahallesi, Fatih Mahallesi, Cumhuriyet Mahallesi, Vefa Mahallesi, Yıldırım Beyazıt Mahallesi, Akkent Mahallesi, İnköy Mahallesi, Çalca Mahallesi, Kırgıllı Mahallesi, Yenibosna Mahallesi, Perli Mahallesi, Sanayi Esnafı ile Fuat Paşa Mahallesi, Paşam Sultan Mahallesi, Mecidiye Mahallesi, Maruf Mahallesi, Gazikemal Mahallesi, Gaybiefendi Mahallesi, Meydan Mahallesi, Bahçelievler Mahallesi, Evliya Çelebi Mahallesi, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi, Maltepe Mahallesi, Saray Mahallesi, Müderris Mahallesi, Hamidiye Mahallesi, Sultanbağı Mahallesi, Börekçiler Mahallesi, Okmeydanı Mahallesi, Gültepe Mahallesi, Kumarı Mahallesi, Aydoğdu Mahallesi, Osmangazi Mahallesi, Ziraat Mahallesi, Kirazpınar Mahallesi, Civli Mahallesi, Şair Şeyh Dumlupınar Mahallesi, Bölücek Mahallesi, Yoncalı Mahallesi, Enne Mahallesi, Andız Mahallesi, Geven Mahallesi, Parmakören Mahallesi, Okçu Mahallesi, Güveçci Mahallesi ve Sofu Mahallesi ile sona ereceği ifade edildi.

belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, "Bir ramazan ayına daha kavuşmanın mutluluğu ve sevinci içerisindeyiz. Ramazan ayının tüm İslam alemine bereket, sevinç ve huzur getirmesini yüce mevladan temenni ediyorum. Ramazan ayının dargınların barıştığı, nefislerin terbiye edildiği, aç ve yoksulların sıkıntılarına ortak olunduğu mübarek bir aydır” diye konuştu. (EFE)