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12 Haziran 2018 17:07

57 mahallede yaklaşık 45 bin kişi ile iftar yapan Başkan Kamil Saraçoğlu: Aynı sofrada birlikte Kütahya’yız

Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, Kütahya Belediyesi’nin düzenlemiş olduğu ’geleneksel mahalle iftarları’nda 57 mahallede yaklaşık 45 bin kişiyle iftar sofralarında bir araya geldi.

57 mahallede yaklaşık 45 bin kişi ile iftar yapan Başkan Kamil Saraçoğlu: Aynı sofrada birlikte Kütahya’yız

12 Haziran 2018 17:07


Kütahya Belediyesi’nin sosyal belediyecilik anlayışı ile bu yıl 57 mahallede toplam 45 bin vatandaş iftar sofralarında buluşturduğu geleneksel mahalle iftarları Balıklı, Parmakören, Okçu, Güveççi ve Sofu mahalleleri ile son buldu.


Genciyle yaşlısıyla binlerce vatandaşımızın aynı sofrada buluştuğu geleneksel mahalle iftarlarında hemşehrileri ile bir araya gelen Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, "Ramazan ayında kardeşlik, birlik, beraberlik ve paylaşmayı arttırmak için sevgi ve hoşgörü çerçevesinde, vatandaşlarımızı bir araya getirmek amacıyla bu yıl 57 mahallede düzenlenen geleneksel mahalle iftarlarımızda 45 bin hemşehrimiz ile iftar sofralarımızda bir araya geldik. Bunun yanı sıra Ramazan ayı boyunca Kütahya Belediyesi ve 1. Organize Sanayi Bölgesinin katkılarıyla her akşam Cuma pazarı karşısın kurulan iftar sofralarımızda binlerce hemşehrilerimiz ile buluştuk. Gayret ediyoruz, hemşehrilerimizin duasıyla, desteğiyle vatandaşlarımıza layık olmak için çalışıyoruz. Memleketimize güzel hizmetler yapmak hemşehrilerimiz adına Kütahya’ya hizmet etmek bizim için gurur. Bizleri iftar sofralarımızda yalnız bırakmayan tüm hemşehrilerime teşekkür ediyorum. Şimdiden Ramazan ayınızı tebrik ediyor, Ramazan Bayramınızı bayram tadında geçirmenizi diliyorum" diye konuştu. (EFE)




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