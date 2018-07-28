UNESCO Dünya Kültürel ve Doğal Mirası Geçici Listesi’nde yer alan Dağlık Frigya Bölgesi’nin uluslararası tanıtımı için Polonya, Almanya, Çin, İsviçre, İtalya ve İngiltere’den Kütahya’ya gelen basın mensupları, Vali Ahmet Hamdi Nayir’e nezaket ziyaretinde bulundu.

Valilik Toplantı Salonunda gerçekleşen ziyarette Müze Müdürü Metin Türktüzün, Polonyalı basın mensupları Pawel Wronski, Pawel Drozd, Çinli blogger Shi Enbo, İsviçre, İtalya ve Almanya’dan basın mensupları Esther Wyss Aebi, Michele Dalla Palma, Markku Rainer Peltonen, Gerald H. Ueberscher, İngiltere’den yazar Theresa Ann Thompson, blogger Kenan Yıldırım ile Kültür ve Turizm Bakanlığı Tanıtma Genel Müdürlüğü yetkilileri yer aldı.

Alanında uzman isimleri Kütahya’da ağırlamaktan büyük mutluluk duyduğunu paylaşan Vali Ahmet Hamdi Nayir, Kütahya’nın tarihi ve kültürel değerleri hakkında heyete bilgiler verdi. Zengin değerlere sahip Anadolu’da Kütahya’nın rolüne değinen Vali Nayir, “Anadolu zengin bir coğrafya. Kütahyamız da o zenginlikte payı olan, o zenginlikten pay alan ve o zenginliğe katkıda bulunan bir il. Bu zenginliğimizin yalnızca bize ait olmadığına, bütün insanlığa ait olduğuna inanıyoruz. Bu paylaşımın da en temel esası önce tanıtabilmek. Yapılan araştırmalara göre ilimizde 7 bin yıl öncesine ait yaşam izleri var. Çok değişik medeniyetler bu topraklarda yaşamış, onlar buralara hem eser hem kültür bırakmışlar. O kültüre dayalı olarak da halen yürürlükte olan çini gibi sanatlarımız da var. Zenginliğimizi onların gözüyle görmek bizim için bir artı olacak. Gelen misafirlerimiz kendi dallarında birçok kişiyi etkileyebilecek kişiler. Beklenti çıtamızı yüksek tutuyoruz. Kendi yetkinliklerini tanıtımımızda kullanmalarını bekliyoruz” dedi.

Kütahya’nın UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı’na kabul edildiğini, Zanaat ve Halk Sanatları dalında dünyada 37 şehirden biri olurken Türkiye’de ise bu alanda ilk şehir olduğunu da heyetle paylaşan Vali Ahmet Hamdi Nayir, Kütahya’nın Çavdarhisar ilçesinde yer alan, dünyanın ilk borsasının bulunduğu ve “İkinci Efes” olarak anılan Aizanoi Antik Kenti’ni ziyaret etmeleri tavsiyesinde bulundu. (EFE)