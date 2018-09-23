610 yataklı Kütahya Şehir Hastanesi'nin 2020 yılında tamamlanması hedefleniyor

Sağlık Bakanı Yardımcısı Halil Eldemir'e Vali Ahmet Hamdi Nayir, AK Parti Kütahya Milletvekilleri Ahmet Tan ile Ceyda Çetin Erenler, Kütahya Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, AK Parti Kütahya İl Başkanı Ali Çetinbaş, Sağlık Yatırımları Genel Müdürü Hüseyin İnceöz, Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü Prof. Dr. Alper Cihan ile Kütahya İl Sağlık Müdürü İsmail Zehir eşlik etti.

İnşaat incelemesinde Güriş İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Müşfik Hamdi Yamantürk ile diğer firma yetkilileri de hazır bulundu.

Şantiyeye en üst düzeyde ilk ziyaretin Sağlık Bakanı Yardımcısı Halil Eldemir tarafından gerçekleştirildiğini belirten Güriş İnşaat Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdür Yardımcısı Tarık Aygün, yatırım bedeli 538 milyon 306 bin TL olan 610 yatak kapasiteli Kütahya Şehir Hastanesinin 2020 yılında tamamlanarak hizmete sunulacağını kaydetti.

"Kütahyalı hemşehrilerimize güzel bir hizmet vermeyi arzu ediyoruz"

En başarılı kamu- özel iş birliği örneğinin Kütahya'da hayata geçirildiğini belirten Sağlık Bakanı Yardımcısı Halil Eldemir, “Bizim Türkiye'de özel-kamu iş birliğiyle bu projelerimizin yaklaşık 2010 yılından beri gündemimizde olan bir konu. Geride bıraktığımız yatırımlar veya ortaklıklarda edindiğimiz tecrübeler ışığında burada benim merkezden gördüğüm kadarıyla en az problem yaşadığımız, en iyi şekilde başlangıç yaptığımız bir proje. Ümit ediyorum ki başladığımız gibi en güzel şekilde tamamlayalım. Sağlık Bakanlığı şu anda ciddi yatırımları içinde barındıran bir Bakanlık. Burada da üst düzey yönetici, Bakan Yardımcısı sıfatıyla ilk defa bir teknik eleman olarak bu Bakanlıktayız. Bundan sonra da devam edecek projelerde ortaklıklarımızla, mutlaka yaptıklarımızla edindiğimiz tecrübeyi birbirimizden memnuniyetimizi ölçerek devam ettireceğimize inanıyorum. İnşallah kazasız, belasız bir çalışma süreci olur. En kısa sürede burayı teslim eder, işletmeye alırsınız. Biz de doktorlarımızla, sağlık personelimizle, Kütahyalı hemşerilerimize güzel bir hizmet vermeyi arzu ederiz” dedi.

İnşaatı devam eden 610 yataklı şehir hastanesinin ise 2020 yılına kadar tamamlanması hedefleniyor. Genel hastanede 500, fizik tedavi ve rehabilitasyon hastanesinde 100 yatak olması planlanıyor. Ana hastanede odaların 159'u tek, 136'sı çift kişilik, fizik tedavi ve rehabilitasyon hastanesinde odaların 32'si tek, 32'si çift kişilik olacak. Genel hastanede her branştan 152 polikliniğin, fizik tedavi ve rehabilitasyonda ise 20 polikliniğin hizmet vermesi planlanıyor. Kütahya Şehir Hastanesi, 15 ameliyathanesi, 79 yoğun bakım yatağı, 13 diyaliz, 14 kemoterapi koltuğu ile hizmet verecek.

"Daha konforlu, daha estetik hastaneler inşa ediyoruz"

Sağlıkta önemli reformlar gerçekleştirildiğine dikkat çeken Sağlık Bakanı Yardımcısı Halil Eldemir Türkiye genelinde 6 şehir hastanesinin tamamlanarak halkın hizmetine sunulduğunu söyledi. Şehir hastaneleriyle birlikte verilen hizmetin hem çalışan personel hem de hastalar için daha kaliteli hale geleceğini belirten Bakan Yardımcısı Eldemir, Kütahya Şehir Hastanesinin en kısa sürede tamamlanarak hizmete gireceğini bildirdi. Bakan Yardımcısı Eldemir, “Şehir hastaneleri kamu ile özel sektörün ortaklığıyla yapılan hastanelerimiz. Bunlardan bir tanesinin inşaatı da Kütahya'da başladı. Yer teslimi yapılalı 1 ay olmuş. Şantiyeyi inceledik, inşaatın fevkalade güzel bir şekilde ilerlediğini gördük. Ümit ediyorum ki bu zamana kadar tamamladığımız 6 şehir hastanesi ve bu yıl sonuna kadar açacağımız Eskişehir, Manisa ve Ankara'daki Bilkent'ten sonra en kısa sürede Kütahya'daki yatırımın tamamlanıp vatandaşların hizmetine açılmasını istiyoruz, bunun için gayret sarf ediyoruz. Şehir hastaneleri bizim klasik anlamdaki sağlık hizmetlerimizin birkaç seviye üstü. Milletimiz en iyisine ve en güzeline layık. Sağlıkta 2002 yılından bu yana önemli dönüşümler yaptık. Sağlıkla ilgili birçok reform yaptık. Yapmış olduğumuz reformları daha iyi hale getirmek için fiziki mekanlarla daha konforlu, daha estetik hastaneler inşa etmeye çalışıyoruz. Ümit ediyorum burada da en kısa sürede hizmete almış olacağız” dedi.

Sağlık Bakanı Yardımcısı Halil Eldemir, beraberinde Vali Ahmet Hamdi Nayir ile birlikte DPÜ Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile DPÜ Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezine de giderek incelemelerde bulundu.

İl Sağlık Müdürü İsmail Zehir'den hastanelerin durumu hakkında bilgiler alan Sağlık Bakanı Yardımcısı Halil Eldemir, hastaları da ziyaret ederek sağlık durumlarını sordu, her birine geçmiş olsun temennisinde bulundu.

Sağlık Bakanlığı Bakan Yardımcısı Halil Eldemir, bir dizi temaslarda bulunmak üzere Kütahya'ya geldi.

Bakan Yardımcısı Halil Eldemir, AK Parti Kütahya milletvekilleri Ahmet Tan ve Ceyda Çetin Erenler ile Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu ile birlikte ilk olarak İl Sağlık Müdürlüğü'nü ziyaret ederek İl Sağlık Müdürü Dr. İsmail Zehir'den çalışmaları ile ilgili bilgiler aldı.

Daha sonra 2019 yılında bitirilmesi hedeflenen Kütahya Şehir Hastanesinin inşaat alanını Vali Ahmet Hamdi Nayir, Kütahya Milletvekilleri Ahmet Tan, Ceyda Çetin Erenler, AK Parti Kütahya İl Başkanı Ali Çetinbaş ve Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu ile birlikte ziyaret eden Sağlık Bakanlığı Bakan Yardımcısı Halil Eldemir proje ve son durumla ilgili yetkililerden bilgi alarak şantiye çalışanlarına işlerinde kolaylıklar diledi.

Bakan Yardımcısı Halil Eldemir şantiye ziyareti akabinde Kütahya İl protokolüyle beraber DPÜ Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören hastaların yanı sıra hasta yakınları ve hastane personeli ile bir süre sohbet ederek burada incelemelerde bulundu. (EFE)