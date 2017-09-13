70 çocuk Eynal Kaplıcaları’nda misafir edildi

Simav’ın turistik Eynal Kaplıcaları’nda 4 gün misafir edilen 70 çocuk geleneksel Simav panayırını gezerek gönüllerince eğlendiler . Simav Belediye Başkanı Süleyman Özkan, Baba şefkatine muhtaç olan çocuklarla bir arada olmanın çok güzel bir duygu olduğunu ifade etti. Özkan, “İHH İnsani Yardım Vakfı Simav Temsilciliği’nin belirlediği koruma ve bakıma muhtaç çocuklarımıza da aynı duygularla yaklaşarak, onları da sevindirdik. Misafir çocuklarımız ile koruma ve bakıma muhtaç çocuklarımıza hediyeler verdik, Simav panayırındaki luna parkta doyasıya eğlendirdik. Yetim gülerse dünya güler” dedi. (MEİ-EFE)