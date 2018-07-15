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15 Temmuz 2018 15:50

70 Kuran kursu öğrencisi terör gazisini ziyaret etti

Hisarcık Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü’nün düzenlediği 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Kuran Kursunda öğrenim gören 70 öğrenci terör gazisi Gazi Sedat Kurum’u evinde ziyaret etti.

70 Kuran kursu öğrencisi terör gazisini ziyaret etti

15 Temmuz 2018 15:50


Ziyarete, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Yılmaz Uçar, Kutluhallar Köyü Kuran Kursu öğreticileri Ali Sevinç ve İsmail Kocabıyık ile üzerlerinde "Gençler Asla Unutmaz" yazılı tişört bulunan 70 Kuran Kursu öğrencisi katıldı. Ziyarette terör gazisi Gazi Sedat Kurum’un elini öpen öğrencilere dondurma ve kek dağıtıldı.


1984 yılında Hakkâri’nin Şemdinli ilçesinde teröristlerle girdiği çatışmada sağ ayağını kaybeden Gazi Sedat Kurum’a Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Yılmaz Uçar tarafından çeşitli hediyeler verildi.


Daha sonra topluca ilçe mezarlığındaki şehit asker mezarını ve Şehitler Mahallesindeki Seydi Resul Zaviyesini ziyaret eden öğrenciler vatan, millet uğruna şehit düşen tüm kahramanlar ve 15 Temmuz demokrasi şehitleri için Yasin-i Şerif ve Kur’an okuyup dua etiler.(MA-EFE)




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