70 Kuran kursu öğrencisi terör gazisini ziyaret etti

Ziyarete, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Yılmaz Uçar, Kutluhallar Köyü Kuran Kursu öğreticileri Ali Sevinç ve İsmail Kocabıyık ile üzerlerinde "Gençler Asla Unutmaz" yazılı tişört bulunan 70 Kuran Kursu öğrencisi katıldı. Ziyarette terör gazisi Gazi Sedat Kurum’un elini öpen öğrencilere dondurma ve kek dağıtıldı.

1984 yılında Hakkâri’nin Şemdinli ilçesinde teröristlerle girdiği çatışmada sağ ayağını kaybeden Gazi Sedat Kurum’a Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Yılmaz Uçar tarafından çeşitli hediyeler verildi.

Daha sonra topluca ilçe mezarlığındaki şehit asker mezarını ve Şehitler Mahallesindeki Seydi Resul Zaviyesini ziyaret eden öğrenciler vatan, millet uğruna şehit düşen tüm kahramanlar ve 15 Temmuz demokrasi şehitleri için Yasin-i Şerif ve Kur’an okuyup dua etiler.(MA-EFE)