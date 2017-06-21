71 yıllık dikiş makinesiyle teknolojiye meydan okuyor

81 yaşındaki terzi Ahmet Akgül, 10 yaşında çıraklığa başladığını ve ustasından kalan makine ile 71 yıldır terzilik yaptığını, makinesine uygun kayış bulamadığı için kendi hazırladığı ip düzeneği ile emektar makinesiyle hizmete devam ettiğini ve işini hala severek yaptığını söyledi.

1937 yılında Çavdarhisar’da doğduğunu ve 10 yaşında başladığı terzilik mesleğini hala severek yaptığını belirten Akgül, ’’1947 yılında başladığım terzilik mesleğinde hem erkek hem bayan terziliği yapardım. Askerliğimi de terzi olarak yaptım. Askerden döndükten sonra mesleğime devam ettim. Çavdarhisar’a ziyarete gelen bir çok siyasetçiye gömlek dikip hediye ettim. Bunlardan biri de rahmetli Süleyman Demirel’dir. Çıraklık yaptığım dönemde eski Çavdarhisar’da dükkanımız vardı. Gediz depreminden sonra Çavdarhisar Mustafa Ertaş Caddesi’ndeki şimdiki dükkanıma taşındım. 18 yaşında evlendim, eşim hala hayatta çok şükür. Bu meslekle 2 kız 1 erkek evlat yetiştirdim. Kızlarımı evlendirdim. Oğlum 22 yıldır öğretmen olarak çalışmaya devam ediyor. Hiç bir zaman işimden, mesleğimden şikayetçi olmadım. Ancak son yıllarda bu meslek seri üretim fabrikaları kurulunca bitme noktasına geldi. Şimdilerde pantolon paçası ve gömlek düzeltme işinden başka bir iş yapamıyorum. Yaşım 81 ve çok şükür sağlığım yerinde. Ömrüm yettiğince bu işi, sadece pantolon ve gömlek düzeltme de olsa bırakmayı düşünmüyorum’’ dedi.

Çavdarhisar’da tek terzi olduğunu, buna rağmen iş yapmanın gün geçtikçe zorlaştığını belirten Akgül, "Artık şimdilerde pantolon ve gömlek satan mağazalar paça ve gömlek düzeltme işlerini de kendileri yapıyor. Meslek hayatım boyunca sayısız çırak yetiştirdim ancak hepsi de bu işi bırakıp farklı işlere girdiler. Bizimkisi meslekten öte bir aşk, bir sevda oldu. Ömrüm bu meslekle başladı ve bu meslekle biter inşallah" ifadelerini kullandı. Emektar makinesine gözü gibi baktığını belirten Akgül, ’’O benden torunlarıma armağan olarak kalacak’’ diye konuştu.