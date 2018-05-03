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03 Mayıs 2018 10:39

721 öğrenci okuma yarışında buluştu

Kütahya’nın Simav ilçesindeki ilkokullarda öğrenim gören 2’inci, 3’üncü ve 4’üncü sınıfların katıldığı okuma yarışı gerçekleştirildi.

721 öğrenci okuma yarışında buluştu

03 Mayıs 2018 10:39

Merkez Yusuf Koyuncuoğlu İlkokulu tarafından dördüncüsü düzenlenen yarışa toplam 721 öğrenci katıldığı bildirildi.


Yusuf Koyuncuoğlu İlkokulu Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, 2’inci sınıf öğrencilerinin “İstiklal Marşı Yazılıyor” kitabından 40 sorudan, 3’üncü ve 4’üncü sınıf öğrencilerinin kendi sınıfları içinde “Battal gazi Destanı, Kel Papağan, Altın Nine” adlı kitaplardan toplam 60 sorudan değerlendirme yapılacağı belirtildi.


Öğrencilere kitap okuma alışkanlığının kazandırılması amacıyla düzenlenen geleneksel okuma yarışmasında, her sınıftan ilk beş dereceyi alan öğrencilere Simav belediyesi tarafından para ödülü verileceği bildirildi. (MEİ-EFE)




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