Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde genel asayiş ve kamu düzeninin sağlanmasına yönelik av malzemesi ve proteknik malzeme satışı yapan 8 av bayisine eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Polis ekiplerinin eş zamanlı düzenlediği denetimlerde 6136 Sayılı Kanun kapsamında imalatı, satışı ve taşınması yasak olan ruhsatsız av tüfeği, pala, kelebek bıçak ve kasatura ele geçirildi.

Ele geçirilen malzemeler ile birlikte iş yerlerine Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla adli işlem başlatıldı. (Tİ - EFE)