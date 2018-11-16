İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

8 Av bayisine eş zamanlı operasyon

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde genel asayiş ve kamu düzeninin sağlanmasına yönelik av malzemesi ve proteknik malzeme satışı yapan 8 av bayisine eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde genel asayiş ve kamu düzeninin sağlanmasına yönelik av malzemesi ve proteknik malzeme satışı yapan 8 av bayisine eş zamanlı operasyon düzenlendi.


Polis ekiplerinin eş zamanlı düzenlediği denetimlerde 6136 Sayılı Kanun kapsamında imalatı, satışı ve taşınması yasak olan ruhsatsız av tüfeği, pala, kelebek bıçak ve kasatura ele geçirildi.


Ele geçirilen malzemeler ile birlikte iş yerlerine Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla adli işlem başlatıldı. (Tİ - EFE)

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.