8 ayda hafız oldular

Kütahya Valisi Ömer Toraman, 'İmam Hatip Ortaokulları Hafızlık Sınıfı Projesi' kapsamında Fuat Paşa Kız Kur'an Kursu'nu ziyaret etti.

Öğrenciler ve Kur'an öğreticileri tarafından karşılanan Vali Dr. Ömer Toraman'a İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar ile Fuat Paşa Kız Kur'an Kursu Müdürü Hatice Bardakçı eşlik etti.

Fuat Paşa Kız Kur'an Kursu hakkında Vali Dr. Ömer Toraman'a bilgiler veren İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar, Şule Mete Tetik İmam Hatip Ortaokulu ile entegreli çalışan Kur'an kursunda 32'si yatılı 70 öğrenci olduğunu söyledi.

İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar, Kütahya'da geçen yıl hayata geçirilen İmam Hatip Ortaokulları Hafızlık Sınıfı Projesi'nin meyvelerini verdiğini, 6. sınıf öğrencileri Tuana Yavuz ile Hatice Ebrar Maltaş'ın 8 ay gibi kısa bir sürede hafız olmayı başardığını kaydetti.

Vali Ömer Toraman daha sonra uygulama sınıflarını ziyaret ederek öğrencilerle bir araya geldi. Öğrencilerin ilgi ve sevgisiyle karşılaşan Vali Dr. Ömer Toraman her bir öğrenciyle tek tek ilgilendi.

Eğitimini tamamlayarak 8 ayda hafız olan 6. sınıf öğrencileri Tuana Yavuz ile Hatice Ebrar Maltaş hediyelerini Vali Dr. Ömer Toraman'ın elinden aldı. Vali Dr. Ömer Toraman hafızlar Tuana Yavuz ile Hatice Ebrar Maltaş ile Kur'an öğreticilerini ve ailelerini tebrik ederek başarılar diledi.

Vali Dr. Ömer Toraman, uygulama sınıflarının ardından kurs binasında incelemelerde bulunarak İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar'dan bilgiler aldı. (EFE)