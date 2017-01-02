8 iş yeri, bağ evi ve inşaatlarda hırsızlık yapan kişi tutuklandı

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde 8 ayrı iş yeri, bağ evi ve inşaatlara girerek birçok eşya çaldığı iddiasıyla yakalanan bir kişi tutuklandı.

İlçenin farklı mahallelerinde son birkaç ay içerisinde iş yeri, bağ evi ve inşaatlarda kablo, televizyon, iş makinası çalınması üzerine Tavşanlı Emniyet Müdürlüğü ekipleri titiz bir çalışma başlattı. Olay yerinden alınan delillerin kriminal incelemesi sonucu yakalanan şüpheli M.K. (23) gözaltına alındı.

Çalınan eşyalar sahiplerine polis merkezinde teslim edilirken, şüpheli M.K., İlçe Emniyet Müdürlüğü Polis Merkezinden sevk edildiği adli merciler tarafından tutuklanarak Tavşanlı T tipi cezaevine gönderildi.