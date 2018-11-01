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8 Yaşındaki engelli Mehmet'in örnek çevre duyarlılığı

Kütahya’nın Emet ilçesinde yaşayan engelli 8 yaşındaki Mehmet Yılan, her gün site etrafındaki çöpleri topluyor.

Kütahya'nın Emet ilçesinde yaşayan engelli 8 yaşındaki Mehmet Yılan, her gün site etrafındaki çöpleri topluyor.


Bedensel engelli Mehmet Yılan'ın bu örnek davranışına sitede oturan arkadaşları da eşlik ediyor. 4 yaşından beri babaannesi tarafından büyütülen Mehmet, mahallede herkes tarafından sevilen bir çocuk olarak yaşamaya devam ediyor. Engelli olduğu için babası tarafından alınan akülü araba ile sitedeki çöpleri arkadaşlarıyla birlikte toplayıp, çöp konteynerine atan Mehmet'in bu hareketi büyük takdir topluyor.


Arkadaşlarıyla sitelerine atılan çöpleri topladığını belirten 8 yaşındaki engelli Mehmet Yılan, ''Temiz olmayı çok seviyorum. İnsanların çevreye çöp atmasını istemiyorum. Yere hiç çöp atmayalım. Çevremizi temiz tutalım'' dedi.


Mehmet'in babaannesi ise yaptığı açıklamada, ''Mehmet camdan baktığında çöp görünce hemen almak istiyor. Arkadaşlarını çağırıyor. Aşağı iniyor ve topluyor çöpü. Çevreyi temiz tutmasını çok seviyor'' dedi.


Mehmet'in özel eğitim öğrencileri olduğunu belirten Emet Milli Eğitim Müdürü Mustafa Cöre de, ''Mehmet 3. sınıfa gidiyor, fakat evde eğitim alıyor. Mehmet'le biz aynı zamanda komşuyuz. Hafta sonu temizlik yapıyoruz. Çocuklarımızın küçük yaştan itibaren bu alışkanlığı kazanması oldukça faydalı. Mehmet ortopedik engelli. Kendi ihtiyaçlarını göremiyor. Çok hafif zihinsel engeli de var, ama çok zeki ve akıllı bir öğrencimiz. Çok tatlı konuşur, çok iyi niyetlidir. Arkadaşlarıyla geçimi çok iyidir. Ortepedik engelinden dolayı şuan okula gidemiyor.İleride almış olduğu sağlık eğitimleriyle beraber okula gideciğini düşünüyoruz. Çünkü okulu çok seviyor'' diye konuştu.


Mehmet'in arkadaşları ise yaptıkları açıklamalarda, ''Mehmet'le çöpleri toplamayı seviyoruz. Topladığımız çöpleri onun arabasına takıyoruz ve çöp kutusuna götürmeyi seviyoruz'' dediler. (YD-EFE)

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